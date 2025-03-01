Сдвиг по второй фазе: Израиль и ХАМАС планируют продлить сделку о перемирии

Израиль и группировка ХАМАС завершили первый этап сделки о перемирии. Тель-Авив получил тела четырех заложников, погибших во время нападения 7 октября 2023 года. В ответ израильские власти, как и обещали, освободили 600 палестинских заключенных. Тель-Авив отказался выполнить одно из ключевых условий — вывести войска из Филадельфийского коридора, который находится на границе сектора Газа и Египта. Каковы перспективы второго этапа соглашения — в материале «Известий».

Не выполнять условия

«42-дневное перемирие между Израилем и ХАМАС должно закончиться в субботу, 1 марта, но соглашение предусматривает, что прекращение огня будет продолжаться до тех пор, пока стороны продолжают переговоры о следующем этапе», — сообщает издание Axios.

Ранее ХАМАС передал тела четырех израильтян Международному комитету Красного Креста (МККК) в Газе. Одновременно с этим прошло освобождение 600 палестинских заключенных. Из них 60 отбывали длительные сроки за терроризм, 50 — лишены свободы пожизненно. Еще порядка 50 были повторно арестованы после освобождения в 2011 году.

В ХАМАС заявили, что синхронизировали эти процессы, чтобы Израиль «не смог уклониться от выполнения соглашения». Также боевики выразили готовность обсудить второй этап сделки, который должен начаться 1 марта.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Точное число живых заложников, оставшихся у ХАМАС, неизвестно. В группировке подчеркивают, что единственный способ вернуть всех — это продолжать переговоры и соблюдать договоренности. Однако Тель-Авив не намерен выполнять все условия.

Высокопоставленные источники сообщают, что израильские власти отказываются выводить войска из Филадельфийского коридора, опасаясь, что ХАМАС вновь начнет использовать этот район для контрабанды оружия из Египта.

По данным The Wall Street Journal, боевики уже начали восстанавливать подземные тоннели и перестраивают командную структуру, чтобы усилить свои позиции.

Продлить первую фазу

Согласно источникам Axios, Израиль хочет продлить первую фазу сделки еще на 42 дня, чтобы освободить больше заложников в обмен на палестинских заключенных. ХАМАС, в свою очередь, заявляет о готовности обсуждать промежуточные варианты, но настаивает на выполнении всех условий, включая вывод израильских войск.

Соседние страны, включая Турцию, выражают обеспокоенность тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может возобновить военные действия после возвращения всех заложников. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал международное сообщество, включая США, Россию, ЕС и Китай, оказать давление на Израиль для достижения долгосрочного урегулирования.

Глава МИД Турции Хакан Фидан Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

США со своей стороны уже строят планы по восстановлению Газы. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить регион, чтобы обсудить не только переговоры, но и перспективы масштабной реконструкции сектора.

27 февраля в Каире начались переговоры между Израилем и ХАМАС о следующем этапе прекращения огня в секторе Газа. По словам израильских чиновников, цель Тель-Авива — достичь соглашения о продлении режима прекращения огня еще на 42 дня, в течение которых будет освобождено больше израильских заложников и палестинских заключенных.

Ожидается, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф отправится в регион уже в воскресенье, 2 марта, чтобы также присоединиться к переговорам.

Президент Трамп заявил на заседании кабинета министров, что передача тел является завершением первой фазы сделки и началом второй фазы. «Теперь Израилю придется решить, что он хочет делать», — прокомментировал американский лидер.

Выиграть время

Востоковед, публицист, автор Telegram-канал «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» отметил, что у Израиля и ХАМАС есть как минимум желание выиграть время и получить дивиденды.

— ХАМАС это позволит как-то пополнить свои ряды, перевооружиться, перегруппироваться на случай возобновления боевых действий. Израильтянам продолжение сделки позволит получить больше заложников. Если у сторон есть принципиальный настрой на то, чтобы сделка работала, она будет работать, — уверен политолог.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

По его мнению, с одной стороны, Израиль и ХАМАС в любом случае обговорят детали и придут к какому-то пониманию.

— С другой, есть ключевая проблема. Она касается, на мой взгляд, взаимоисключающих требований со стороны Израиля и ХАМАС. Израильская цель — ликвидировать правление ХАМАС в секторе Газа, а требование ХАМАС — полный вывод израильских войск из Газы. И как этот момент будет решаться, пока не совсем понятно. На данном этапе, пока стороны не подошли к принципиальным противоречиям, диалог можно максимально оттягивать, — пояснил специалист.

Нужна передышка

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с «Известиями» отметил, что довольно сложно спрогнозировать итоги переговоров между ХАМАС и Израилем.

— По факту всё будет завязано исключительно на том, как себя поведет Трамп и какой риторики будет придерживаться Вашингтон. Существуют два основных вектора. Первый — словесная политика, то есть американские власти будут пытаться реализовать то, что они наговорили. Речь о проектах, предложенных Трампом за последние несколько недель, в целом его видение палестино-израильского конфликта, — считает политолог.

По его мнению, такой вариант маловероятен.

— Американцы все-таки вернутся к реалистичной политике: восприятие региональных процессов так, как они происходят, а не так, как видится кому-то где-то. Трамп уже так делал, — пояснил эксперт.

Фото: REUTERS/Carl Court

Крылов добавляет, что Израилю эта сделка нужна весьма ограниченно. Возвращение пленных — одна из задач администрации Нетаньяху, то, что дает ему определенные политические очки в достаточно нестабильной после окончания конфликта внутриполитической обстановке в Израиле.

Собеседник подчеркнул, что Израиль отказывается освобождать Филадельфийский коридор, заявляя, что это основной аспект безопасности и единственный вариант, при котором можно прекратить поставки контрабандного оружия.

— ХАМАС сейчас очень ослаблен, как и «Хезболла», особенно с учетом поражения правительства Башара Асада и ограничения маршрутов поставок оружия из Ирана в Ливан и вообще в целом в связи с будущей дестабилизацией Сирии из-за прихода ХТШ (запрещена в РФ), — подчеркнул аналитик.