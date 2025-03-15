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Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене

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Фото: REUTERS/Joel Angel Juarez
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Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным своей страны о начале военных действий против хуситов в Йемене, об этом 15 марта американский лидер сообщил в соцсети.

«Сегодня я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против кораблей США и других стран, а также самолетов и беспилотников.

«Хуситы перекрыли судоходство на одном из важнейших водных путей мира, остановив огромные участки мировой торговли и напав на основной принцип свободы судоходства, от которого зависят международная торговля и коммерция», — добавил Трамп.

Президент отметил, что США не будут терпеть нападение хуситов на американские суда и начинают использовать военную силу, пока не достигнут своей цели.

Ввязались в атаку: хуситы усиливают удары по Израилю на фоне перемирия в Ливане
А пока йеменское движение заполняет сложившийся вакуум, наблюдается дипломатическая активность по прекращению огня в Газе

12 марта эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов поделился мнением с «Известиями», что йеменские хуситы возобновили атаку в Красном и Аравийском морях на суда, связанные с Израилем, в качестве ответа на меры США по давлению на Иран. Тегеран, действуя через хуситов, показывает Вашингтону, что может создавать трудности для его партнера — Израиля, отметил специалист.

Лидер движения йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси 11 марта заявил, что они готовы возобновить атаки на корабли Израиля, после того как истечет срок действия четырехдневного ультиматума о доступе гумпомощи сектору Газа. До этого, 2 марта, сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила гуманитарную помощь в Газе после отказа палестинского движения ХАМАС принять план США для продолжения переговоров. Отмечалось, что такое решение принято правительством при согласовании с администрацией Трампа. В ХАМАС, в свою очередь, назвали решение Израиля о прекращении ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа дешевым шантажом.

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