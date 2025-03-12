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Йеменские хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном море

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Hamza Ali
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Йеменские хуситы возобновят свои атаки по торговым и военным судам Израиля, находящимся в Красном и Аравийском морях, в связи с истечением крайнего срока действия четырехдневного ультиматума о доступе гумпомощи в сектор Газа. Об этом 11 марта сообщил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.

«В связи с истечением срока <…>, предоставленного посредникам для давления на израильского врага с целью открытия контрольно-пропускных пунктов и доставки [гуманитарной] помощи в сектор Газа, <…> вооруженные силы Йемена подтверждают возобновление запрета на проход всех израильских судов», — говорится в видеосообщении представителя, опубликованном в X (бывш. Twitter).

Кроме того, он добавил, что каждый корабль Израиля, который будет замечен на обозначенной территории, подвергнется незамедлительной атаке. По словам представителя, это решение будет действовать до момента, пока не будут открыты контрольно-пропускные пункты (КПП) в Газу для поставки гумпомощи.

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Накануне лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси сообщил о том, что йеменские хуситы готовы возобновить атаки на корабли Израиля 11 марта, после того как истечет срок действия четырехдневного ультиматума о доступе гумпомощи сектору Газа.

2 марта сообщалось, что ЦАХАЛ приостановила гуманитарную помощь в Газе после отказа ХАМАС принять план США для продолжения переговоров. Отмечалось, что такое решение принято правительством при согласовании с администрацией американского президента Дональда Трампа.

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