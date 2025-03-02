В ХАМАС обвинили Израиль в уклонении от выполнения соглашения по сектору Газа
Израиль уклоняется от выполнения соглашения по сектору Газа, согласившись на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о временном прекращении огня. Об этом 2 марта заявил представитель палестинского движения ХАМАС Махмуд Мардави.
«Последнее заявление офиса Нетаньяху подтверждает неоднократное уклонение оккупации от подписанных ею соглашений», — приводит его слова телеканал Al Mayadeen.
Мардави добавил, что единственным способом реализовать соглашение является начало переговоров по второй фазе. По его словам, она должна включать прекращение огня и вывод войск.
«Продолжающиеся израильские манипуляции не вернут заложников и заключенных их семьям, а, наоборот, подвергнут их жизни опасности», — подчеркнул представитель ХАМАС.
В этот день в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что государство согласно принять план Уиткоффа по временному прекращению огня на период Рамадана и Песаха. Отмечалось, что предложение подразумевает освобождение половины заложников в первый день, а остальных — по достижении соглашения о полном урегулировании конфликта.