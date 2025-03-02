В канцелярии Нетаньяху приняли план США о продлении прекращения огня в Газе

Израиль согласен принять план спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по временному прекращению огня в секторе Газа на период Рамадана и Песаха. Об этом 2 марта сообщили в офисе премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«После обсуждения вопросов безопасности под председательством премьер-министра Нетаньяху и при участии министра обороны, высокопоставленных чиновников оборонного ведомства и команды переговорщиков было принято решение: Израиль принимает план посланника Уиткоффа по временному прекращению огня на период Рамадана и Песаха», — говорится в сообщении канцелярии в социальной сети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что план подразумевает освобождение половины заложников, как живых, так и мертвых, в первый же день. Остальные пленные получат свободу по достижении соглашения о постоянном прекращении огня.

Однако в офисе Нетаньяху подчеркнули, что палестинское движение ХАМАС отказывается принять предложение Уиткоффа.

«Если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль немедленно начнет переговоры по всем деталям», — уточнили в канцелярии.

Кроме того, в офисе Нетаньяху добавили, что план по временному прекращению огня был предложен после того, как стало понятно, что на данном этапе нет возможности сблизить позиции сторон для полного урегулирования конфликта.

Накануне телеканал Al Mayadeen сообщил, что переговорщики ХАМАС не смогли убедить израильскую делегацию перейти к обсуждению второго этапа соглашения о прекращении огня. Уточнялось, что Израиль пытается продлить первую фазу при условии освобождения ряда заложников. Переговоры по второму этапу соглашения начались в Каире 27 февраля. По данным телеканала Al Jazeera, стороны собирались обсудить, есть ли общая почва для продления перемирия.