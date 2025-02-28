СМИ сообщили о начале переговоров по второму этапу сделки между ХАМАС и Израилем

В Каире начались переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о следующем этапе соглашения по прекращению огня в секторе Газа. Об этом 27 февраля сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

В израильском МИДе отметили, что делегации сторон встретились, чтобы выяснить, есть ли общая почва для переговоров о продлении первой фазы перемирия. Уточняется, что Израиль стремится продлить соглашение, по которому ХАМАС освобождает каждую неделю по три заложника в обмен на палестинских заключенных.

По данным телеканала, стороны не сообщили, что будет предпринято в случае, если первая фаза прекращения огня истечет без продления договоренностей.

В ХАМАС 27 февраля заявили о готовности начать переговоры по второму этапу соглашения. В пресс-службе движения добавили, что любые попытки израильского правительства выйти из соглашения и воспрепятствовать его выполнению приведут только к большим страданиям палестинских заключенных и израильских заложников.