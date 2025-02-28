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СМИ сообщили о начале переговоров по второму этапу сделки между ХАМАС и Израилем

Al Jazeera: в Каире идут переговоры по второму этапу соглашения ХАМАС и Израиля
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Фото: AP Photo/Emrah Gurel
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В Каире начались переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о следующем этапе соглашения по прекращению огня в секторе Газа. Об этом 27 февраля сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

В израильском МИДе отметили, что делегации сторон встретились, чтобы выяснить, есть ли общая почва для переговоров о продлении первой фазы перемирия. Уточняется, что Израиль стремится продлить соглашение, по которому ХАМАС освобождает каждую неделю по три заложника в обмен на палестинских заключенных.

По данным телеканала, стороны не сообщили, что будет предпринято в случае, если первая фаза прекращения огня истечет без продления договоренностей.

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В ХАМАС 27 февраля заявили о готовности начать переговоры по второму этапу соглашения. В пресс-службе движения добавили, что любые попытки израильского правительства выйти из соглашения и воспрепятствовать его выполнению приведут только к большим страданиям палестинских заключенных и израильских заложников.

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