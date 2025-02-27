В ХАМАС заявили о готовности начать переговоры по второму этапу соглашения
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности начать переговоры по второму этапу соглашения с Израилем. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба движения.
«Мы подтверждаем нашу полную приверженность соглашению о прекращении огня в секторе Газа со всеми его положениями и условиями и подтверждаем нашу готовность вступить в переговоры, связанные со вторым этапом соглашения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В пресс-службе добавили, что любые попытки израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства выйти из соглашения и воспрепятствовать его выполнению приведут лишь к еще большим страданиям палестинских заключенных и израильских заложников.
27 февраля канцелярия Нетаньяху подтвердила получение тел четырех заложников из Газы. Семьи заложников были проинформированы о передаче тел Красному Кресту. После полного завершения процесса им будет направлено официальное уведомление. Пресс-секретарь военного крыла организации Абу Убайда 26 февраля отметил, что передача прошла в рамках сделки по обмену пленными.