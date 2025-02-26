ХАМАС передаст Израилю тела четырех заложников 26 февраля

Палестинское движение ХАМАС 26 февраля передаст Израилю тела четырех заложников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь военного крыла организации Абу Убайда.

«В рамках сделки <...> по обмену пленными <...> решили передать тела следующих заключенных-сионистов сегодня вечером», — написал он.

Накануне СМИ сообщили, что делегация ХАМАС смогла достичь прогресса в вопросах реализации соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников.

До этого, 23 февраля, стало известно, что Израиль отложил освобождение 620 палестинских заключенных до обеспечения свободы следующих израильских заложников «без унизительных церемоний». Освобождение должно было состояться днем ранее. 22 февраля в ХАМАС обратились к посредникам с призывом надавить на Израиль, чтобы он освободил палестинских заключенных.