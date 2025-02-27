«3,6 тыс. задержанных палестинцев официально не предъявляли обвинений»

Формула обмена заложниками на втором этапе сделки по Газе будет отличаться от той, что была в первую фазу, поскольку речь пойдет о военнопленных. Об этом в интервью «Известиям» сообщил представитель управления ХАМАС по делам заключенных Нахид аль-Фахури. По его словам, Турция — единственная страна, принявшая у себя палестинцев, освобожденных из израильских тюрем в рамках сделки. Примерно 3,6 тыс. жителей автономии до сих пор находятся в застенках без обвинительного приговора, всего в тюрьмах — более 10 тыс. палестинцев, из них 602 отбывают пожизненное наказание, заявили в движении. Представитель ХАМАС добавил: ежедневно службы безопасности еврейского государства задерживают в среднем по 60–70 человек. По его словам, Израиль устраивал пытки, лишал людей одежды, одеял и матрасов, а также практиковал голодание в отношении палестинских заключенных.

«Палестинское сопротивление исполняло подписанные им соглашения»

— Первая фаза сделки заканчивается на этой неделе. Однако Израиль заявлял, что приостановит освобождение палестинских заключенных. Сколько из них всё еще находятся в израильских тюрьмах?

— Первая фаза соглашения об обмене заложниками в рамках прекращения огня подходит к завершению после шести недель с момента его подписания. Об этом гласит текст документа. Как известно, ранее израильских заложников освобождали группами.



Палестинские заключенные, вызволение которых было согласовано, также были освобождены, за исключением последней группы. Израиль отказался от своих обязательств и добавил дополнительные требования — это нарушение подписанного соглашения. Это известно посредникам. Все видели, что палестинское сопротивление исполняло подписанные им соглашения. Израиль, как обычно, нарушает и отрекается от своих обязательств.

Число палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в рамках сделки по обмену, составляет 1737. В соглашении была указана эта цифра. Общее число палестинских заключенных в израильских тюрьмах превышает 10 тыс. Среди них около 3,6 тыс. задержаны по административным делам. Официально им не предъявляли обвинений, что считается нарушением международных законов и норм, а также третьей и четвертой Женевских конвенций. Израиль, как обычно, отрицает все законы или обычаи, предусмотренные международным правом и касающиеся обращения с пленными во время войны.

Справка «Известий» Израиль отложил намеченное на 22 февраля освобождение более 600 палестинских заключенных из тюрем до тех пор, пока ХАМАС не откажется от церемоний, сопровождающих освобождение израильских заложников из сектора Газа. 26 февраля палестинская организация заявила, что достигла соглашения об освобождении Израилем палестинцев одновременно с передачей тел израильских заложников.

— Сколько из них приговорены к пожизненному заключению? Сколько палестинцев было освобождено во время прекращения огня?

— Общее число заключенных в тюрьмах Израиля, приговоренных к пожизненному заключению, составляет 602 человека. Во время первой фазы прекращения огня предполагается, что 296 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, должны быть освобождены. Надеемся, что всё пройдет хорошо и Израиль освободит последнюю группу.

«Нет и дня, чтобы не было задержано 60–70 человек»

— Изменились ли темпы задержаний палестинцев после прекращения огня в Газе?

— Дело в том, что масштабы арестов крупные и даже беспрецедентные. Рейды проводятся ежедневно. Проникновения в дома, обыски, разрушения, сносы домов бульдозерами. Нет и дня, чтобы не было задержано 60–70 человек. Конечно, не все из них остаются в тюрьмах, но это среднее количество.





Некоторых из них задерживают на несколько дней, а затем отпускают. Часть из этих заключенных переводится в режим административного задержания, по другим ведется следствие, но в целом ежедневные задержания не прекратились, а, наоборот, их темпы значительно увеличиваются после вторжения на Западный берег, в частности в города и лагеря на севере этого региона. Весь Западный берег подвергается насилию со стороны Израиля, который совершает произвольные кампании ежедневно и круглосуточно.

— Отличаются ли параметры второго этапа сделки от первого?

— Да, параметры для второго этапа будут совершенно иными по сравнению с параметрами и формулами первого этапа. Первая фаза касалась в первую очередь больных и пожилых людей. То есть речь идет о гуманитарной стадии. Это обуславливает формулу обмена израильских заложников на палестинских.



Второй этап, безусловно, отличается, поскольку включает в себя офицеров и солдат израильских войск, захваченных палестинским сопротивлением на территории военных лагерей и баз ЦАХАЛ. Так что цена определенно будет совершенно другой. Об этом говорится и в тексте соглашения. Оно предусматривает, что формула обмена и параметры второго этапа отличаются от первого.

Справка «Известий» Сделка по освобождению заложников из сектора Газа вступила в силу 19 января. Первый этап соглашения предусматривал освобождение 33 израильских заложников и частичный вывод ЦАХАЛ из Газы. Второй этап касается освобождения оставшихся заложников, постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск.

«Турция — единственная страна, куда были переправлены палестинские заключенные»

— Рассматривают ли другие страны возможность принятия палестинских заключенных? Какие государства отказались?

— Турция — до сих пор единственная страна, куда были переправлены палестинские заключенные. Турция согласилась и приняла 15 человек.

На самом деле были проведены переговоры со многими другими странами, и с ними поднимался вопрос о приеме заключенных. Но мы пока не получили никаких ответов. Они изучают вопрос и проводят консультации и обсуждения по нему. Не буду называть конкретные страны. Как только мы получим от них четкий ответ, будь то согласие или несогласие, мы назовем их.

Справка «Известий» В рамках сделки по обмену некоторые палестинские заключенные должны быть депортированы за пределы Израиля и палестинских территорий. Еврейское государство настаивает на депортации тех, кто отбывает длительные сроки в тюрьмах, чтобы предотвратить их возвращение к палестинским группам сопротивления.

— В каких условиях, по вашей информации, содержатся палестинские заключенные в тюрьмах Израиля?

— Что касается условий содержания в израильских тюрьмах, то они очень тяжелые. Фотографии освобождения палестинских заключенных демонстрируют масштаб преступлений, совершенных против них: пытки, избиения, лишение одежды, одеял и матрасов, а также практика голодания, применяемая Израилем в отношении заключенных, и пренебрежение медицинской помощью.

Есть несколько сообщений, даже в израильской прессе, которые говорили об этих практиках. Есть заключенные, которым ампутировали конечности в тюрьмах из-за медицинской халатности, из-за пыток и других методов. Есть и убийства, прямые или косвенные, заключенных в тюрьмах.





С 1967-го по сегодняшний день число заключенных, погибших в тюрьмах, приближается к 300. 60 из них погибли в период с 7 октября 2023 года, то есть за последние 15 месяцев. Среди них были и врачи, например доктор Аднан Аль-Бурш.



Ситуация показывает, как Израиль обращается в тюрьмах с палестинскими заключенными. Болезни, конечно, очень распространены. Израильские власти не обеспечивают заключенным никакого лечения. Показания, а также фотографии освобожденных — лучшее доказательство преступлений, совершенных оккупационными властями против заключенных в тюрьмах.