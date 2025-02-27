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В канцелярии Нетаньяху подтвердили получение тел четырех заложников из Газы

Ynet: канцелярия Нетаньяху подтвердила получение тел четырех заложников из Газы
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Фото: REUTERS/Stringer
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Тела четырех заложников из Газы были перевезены через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем Шалом» и переданы Израилю через Красный Крест. Об этом 27 февраля сообщило агентство Ynet со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Канцелярия премьер-министра сообщила, что Израиль получил гробы четырех похищенных израильских солдат через Красный Крест», — говорится в материале агентства.

Отмечается, что семьи заложников были проинформированы о передаче тел Красному Кресту. После полного завершения процесса им будет направленное официальное уведомление. Газета The Times of Israel уточнила, что на данный момент ведется первоначальное судебно-медицинское расследование.

Кроме того, по данным телеканал Al Jazeera, автобус, принадлежащий Красному Кресту, въехал в город Бейтуния вблизи города Рамалла на Западном берегу Иордана с партией освобожденных из тюрем палестинских заключенных.

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Телеканал Al Jazeera 26 февраля сообщил, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех израильских заложников Красному Кресту. Передача тел состоялась в Хан-Юнисе на юге Газы. При этом всё прошло без какой-либо церемонии и присутствия СМИ. Пресс-секретарь военного крыла организации Абу Убайда ранее в этот день уточнил, что передача пройдет в рамках сделки по обмену пленными.

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