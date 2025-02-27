Al Jazeera сообщил о передаче ХАМАС тел четырех заложников Красному Кресту
Палестинское движение ХАМАС передало тела четырех израильских заложников Красному Кресту. Об этом 26 февраля сообщил телеканал Al Jazeera.
«Тела четырех израильских пленных были переданы Красному Кресту в секторе Газа», — пишет телеканал.
Сообщается, что передача тел состоялась в Хан-Юнисе на юге Газы. При этом всё прошло без какой-либо церемонии и присутствия СМИ.
Пресс-секретарь военного крыла организации Абу Убайда ранее в этот день сообщил, что ХАМАС передаст Израилю тела четырех заложников. Уточнялось, что передача пройдет в рамках сделки по обмену пленными.