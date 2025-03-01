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СМИ сообщили о неудачных переговорах по второму этапу соглашения по Газе

Al Mayadeen: в Каире прошли неудачные переговоры по второму этапу сделки по Газе
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Фото: AP/Emrah Gurel
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Переговорщики палестинского движения ХАМАС не смогли убедить израильскую делегацию в Каире перейти к обсуждению второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 1 марта сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на палестинского лидера.

«Переговоры в Каире провалились. Мы не передадим ни одного заключенного, кроме как в соответствии с полным соглашением», — приводятся его слова в публикации.

По словам лидера, еврейское государство нарушило соглашение, отложив начало обсуждения по второму этапу. Как добавил он, Израиль пытается продлить первую фазу при условии, что ХАМАС освободит ряд заложников.

Сдвиг по второй фазе: Израиль и ХАМАС планируют продлить сделку о перемирии
При этом Тель-Авив отказывается выполнить одно из ключевых условий первого этапа договоренностей

В ХАМАС 27 февраля заявили о готовности вести переговоры по второму этапу соглашения по прекращению огня в секторе Газа. В этот же день телеканал Al Jazeera сообщил о встрече делегаций в Каире. Отмечалось, что стороны собираются обсудить, есть ли общая почва для переговоров о продлении первой фазы перемирия.

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