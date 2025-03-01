СМИ сообщили о неудачных переговорах по второму этапу соглашения по Газе

Переговорщики палестинского движения ХАМАС не смогли убедить израильскую делегацию в Каире перейти к обсуждению второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 1 марта сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на палестинского лидера.

«Переговоры в Каире провалились. Мы не передадим ни одного заключенного, кроме как в соответствии с полным соглашением», — приводятся его слова в публикации.

По словам лидера, еврейское государство нарушило соглашение, отложив начало обсуждения по второму этапу. Как добавил он, Израиль пытается продлить первую фазу при условии, что ХАМАС освободит ряд заложников.

В ХАМАС 27 февраля заявили о готовности вести переговоры по второму этапу соглашения по прекращению огня в секторе Газа. В этот же день телеканал Al Jazeera сообщил о встрече делегаций в Каире. Отмечалось, что стороны собираются обсудить, есть ли общая почва для переговоров о продлении первой фазы перемирия.