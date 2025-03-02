ХАМАС назвало дешевым шантажом решение Израиля приостановить ввоз гумпомощи в Газу

Палестинское движение ХАМАС назвало решение Израиля о прекращении ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа дешевым шантажом. Соответствующее заявление в воскресенье, 2 марта, сделал представитель движения Махмуд Мардави.

«Это решение — дешевый шантаж, военное преступление и вопиющее нарушение соглашения. Посредники и международное сообщество должны оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил свои преступления», — говорится в заявлении ХАМАС, его приводит телеканал Kan.

Также там обвинили Израиль в уклонении от соглашения о прекращении огня в Газе. ХАМАС заявило, что «продолжающиеся манипуляции» не помогут Тель-Авиву вернуть заложников, а только, наоборот, подвергнут их жизни опасности.

По словам Мардави, единственном способом осуществить соглашение о прекращении огня является полный вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы, восстановление сектора и только потом освобождение заключенных.

В заключение представитель движения подчеркнул, что ХАМАС остается приверженным к выполнению договоренностей на всех этапах.

Ранее в этот день сообщалось, что ЦАХАЛ приостановила гуманитарную помощь в секторе Газа после отказа палестинского движения ХАМАС принять план США для продолжения переговоров. Отмечается, что такое решение принято правительством при согласовании с администрацией американского президента Дональда Трампа.

Ранее в этот день в офисе Нетаньяху сообщили, что Израиль согласен принять план спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по временному прекращению огня в секторе Газа на период Рамадана и Песаха. Предложение подразумевает освобождение половины заложников — как живых, так и мертвых — в первый же день. ХАМАС принять план Уиткоффа отказывается.