Число столкнувшихся с онлайн-мошенничеством россиян выросло в 2024 году
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- Число столкнувшихся с онлайн-мошенничеством россиян выросло в 2024 году
В прошлом году 7,7 тыс. человек обратились в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Об этом сообщили «Известиям» в центре 11 марта. Юристам удалось вернуть пострадавшим свыше 31 млн рублей.
Подавляющее большинство обращающихся — это жертвы мошенников. В 2024-м их количество достигло почти 6 тыс. человек.
«Число заявителей по сравнению с 2023-м выросло более чем вдвое — помощь потребовалась 7,7 тыс. людей. Большая часть обращений — 77% — связана с цифровым мошенничеством, однако были запросы на консультации по другим вопросам — например, о защите чести, достоинства и деловой репутации, о защите персональных данных», — отметили там.
Юристы помогли отменить 45 судебных решений о взыскании задолженности по договорам займа. Суды признали недействительными договоры займа на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. При этом специалисты в прошлом году помогли вернуть жертве мошенников рекордную сумму — более 22 млн рублей, которые были похищены со счетов заявителя в банке по поддельным документам.
«Всего же в досудебном порядке юристам удалось вернуть пострадавшим свыше 31 млн рублей, в судебном порядке — более 1 млн рублей. Общая сумма компенсации морального вреда составила свыше 1,3 млн рублей — решение о подобном взыскании суд принял, например, по делу о разглашении личной информации сервисом доставки или по делу об обработке данных, которая не соответствовала целям их сбора», — добавили в центре.
Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде был создан по инициативе Роскомнадзора Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный радиочастотный центр» в сентябре 2021 года для оказания безвозмездной юридической помощи россиянам по защите прав и законных интересов в связи с обработкой их персональных данных.
Ранее, 7 марта, сообщалось, что среди опрошенных россиян 11% респондентов столкнулись с мошенничеством, связанным с фейковыми приглашениями в домовые чаты через QR-коды. Это один из способов обмана, позволяющий украсть персональные данные жертвы, в том числе взломать ее аккаунт в Telegram. Также 7% получали поддельные QR-коды для оплаты товаров и услуг в интернете, а 4% встречали поддельные платежки за ЖКХ. Об этом говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».