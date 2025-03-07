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Россияне назвали распространенные виды мошенничества

Опрос: каждый десятый россиянин столкнулся с фейковым приглашением в домовой чат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Среди опрошенных россиян 11% респондентов столкнулись с мошенничеством, связанным с фейковыми приглашениями в домовые чаты через QR-коды. Это один из новых способов обмана, позволяющий украсть персональные данные жертвы, в том числе взломать ее аккаунт в Telegram. Об этом говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 7 марта.

Помимо фейковых домовых чатов, 7% респондентов получали поддельные QR-коды для оплаты товаров и услуг в интернете, а 4% — встречали поддельные платежки за ЖКХ с мошенническими кодами. Еще 3% сообщили о других видах мошенничества с использованием QR-кодов. В то же время 67% опрошенных заявили, что не сталкивались с подобными угрозами, а 8% признались, что, проходя опрос, осознали, что попадались на такое мошенничество, но на тот момент не поняли, что произошло.

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Эксперты отметили, что в прошлом году о мошенничестве с QR-кодами сообщали 46% опрошенных. Также чаще всего респонденты жаловались на звонки мошенников, убеждающих сформировать QR-код для снятия наличных (15%), тогда как в этом году ни один участник опроса не выделил этот вид обмана. К тому же в 2024-м не было жалоб на фейковые домовые чаты, но респонденты почти в три раза чаще сталкивались с мошенничеством с квитанциями (11%).

«Опрос наглядно демонстрирует, что мошенники адаптируются к цифровой среде и находят новые способы обмана. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что 7% респондентов после прочтения опроса начали сомневаться, не попадались ли они на уловки злоумышленников. Это указывает на высокий уровень скрытого риска — далеко не всегда жертвы вовремя осознают, что стали объектом мошеннической атаки», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Она подчеркнула, что важно проверять источники информации, будь то объявление в подъезде, подозрительный платежный документ или с виду безобидный QR-код.

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что онлайн-мошенники перед церемонией вручения премии «Оскар» стали создавать скам-ресурсы, чтобы украсть данные и деньги у киноманов. Как рассказали в «Лаборатории Касперского», для бесплатного просмотра фильмов, номинированных в этом году на престижную награду, злоумышленники просили потенциальных жертв выполнить определенные действия, в результате которых аферисты могли узнать платежные данные.

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