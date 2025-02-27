Блин скамом: кибераферисты впервые использовали Масленицу для обмана в Рунете

В 2025 году киберпреступники впервые использовали сюжет «щедрой Масленицы» с раздачей призов по случаю праздника , рассказали «Известиям» специалисты по информбезопасности. По факту, за мошенническими действиями скрывается фишинговая деятельность — жертва вводит свои данные на вредоносном сайте, диктует менеджеру сайта код из СМС и теряет все накопления . Эксперты отмечают, что аферисты всё чаще обращаются к темам национальных праздников . Специалисты призывают сохранять бдительность при участии в подобных акциях и общении с представителями «интернет-конкурсов» .

Какие схемы используют мошенники

В 2025 году киберпреступники впервые добрались до праздника Масленицы , рассказала «Известиям» старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 (ранее — F.A.C.C.T.) Мария Синицына. По ее словам, несмотря на то, что для аферистов каждый популярный праздник — предлог для создания новых и улучшения используемых схем обмана, Масленица — повод нетипичный. К ней обычно не проводят распродажи, не устраивают акции с подарками и скидками, и в целом у праздника нет окраски события, так или иначе связанного с финансами .

— Обнаружены ресурсы, которые используются для инвестиционного мошенничества. Они созданы от имени реально существующей компании, в их оформлении использованы визуальные образы, связанные с традиционным праздником. «В честь Масленицы», как указано на сайтах, предлагается вписать свои имя, фамилию и телефон для «поиска в списках на предоставление бонусов» . Это стандартная для инвестскама схема: как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит злоумышленник, который представляется персональным «менеджером», открывает доступ к «платформе», уговаривает внести «депозит» для покупки акций. Итог таких инвестиций всегда один — полная потеря внесенных денег , — отметила Мария Синицына.

Для создания «масленичных» мошеннических сайтов использовался стандартный шаблон ресурса для инвестскама, в оформление которого добавили связанные с Масленицей элементы , подчеркнула эксперт. Скорее всего, для организаторов схемы это «пробный шар», на котором проверяют эффективность использования традиционного праздника , предположили в компании F6.

В пресс-службе «Яндекс Браузера» сообщили, что в феврале нейросети помогли обнаружить страницы с обещаниями доступа к «инвестиционной платформе», якобы доступной в преддверии Масленицы . При попытке посетить такие страницы пользователи видят предупреждение . Кроме того, часть сайтов прекратили работу после того, как были отмечены как фишинговые .

— Ежемесячно «Яндекс Браузер» предостерегает около 500 тыс. человек от посещения мошеннических страниц с обещаниями легкого заработка. Их создатели зачастую адаптируют их содержание под сезонные события. Так они убеждают посетителей, что предложением нужно воспользоваться как можно скорее . Нейросети способны выявлять признаки фишинговых страниц вне зависимости от их тематики, — отметили «Известиям» в пресс-службе сервиса.

Киберпреступления в праздничный сезон

Россияне традиционно считают, что Масленица учит щедрости и открытости, поэтому, чем больше добра человек сделает в эти дни, тем удачнее сложится его год , отметил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров. Авторы вредоносных рассылок в мессенджерах эксплуатируют суеверия пользователей, готовых переслать в мессенджерах различные «письма счастья», за которыми могут в том числе скрываться ссылки на вредоносные сайты . Не удивительно, что преступники начали использовать в том числе масленичный нарратив .

— Преступники активно используют любые значимые даты, чтобы усилить доверие жертв. Среди них — Новый год и Рождество, 8 Марта, День святого Валентина, «черная пятница» и киберпонедельник . Для введения в заблуждение применяются легенды про фейковые подарки или выплаты, подарочные сертификаты и акции, знакомства, получение государственных или муниципальных услуг , — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отметила старший старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, злоумышленники стали чаще обращаться к темам национальных праздников, по случаю которых в Рунете проводятся «розыгрыши» с мошенническим исходом. Известные схемы адаптируются под актуальные или крупные события, праздники . Таким образом они «обновляют» свои легенды и пытаются усыпить бдительность пользователей . Если речь идет о фишинге или скаме, то в их основе могут быть схемы, связанные с якобы легким заработком, щедрыми акциями и скидками, просьбами проголосовать за того или иного человека и так далее. При этом визуально поддельные страницы могут быть оформлены в стилистике тех или иных праздников, на них могут добавлять соответствующие слова .

— Постоянно следить за новыми методами онлайн-мошенничества очень сложно. Поэтому мы рекомендуем соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по ссылкам из сомнительных переписок в почте, соцсетях и мессенджерах. Не вводить конфиденциальные данные, в том числе код подтверждения от аккаунтов, на подозрительных ресурсах (например, когда вас просят верифицировать аккаунт в мессенджере для доступа к какой-либо платформе) , — посоветовала эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ