Мошенники придумали новые схемы обмана киноманов на фоне премии «Оскар»

Онлайн-мошенники активизировались перед церемонией вручения премии «Оскар». Злоумышленники создают скам-ресурсы, чтобы украсть данные и деньги у киноманов. Для бесплатного просмотра фильмов, номинированных в этом году на престижную награду, они просят потенциальных жертв выполнить определенные действия. В «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям» 27 февраля о схемах аферистов.

Специалисты обнаружили две актуальные скам-схемы, связанные, в частности, с кинолентами «Конклав», «Анора», «Злая» и «Бруталист».

На одном ресурсе, по заявлению его авторов, можно посмотреть премьеру, если получить код в специально созданном боте в мессенджере. Если ввести его, появится уведомление о необходимости оформить подписку, а для этого указать платежные данные. Так мошенники собирают финансовую информацию. Кроме того, если бот не удалить, он будет присылать скам-предложения, предупредили эксперты.

Также на другом портале аферисты заманивают желающих увидеть фильмы-номинанты предложением посмотреть кино без рекламы. Для этого они просят ввести номер телефона — на него приходит пароль, который якобы позволяет отключить рекламу. Если пользователь введет его, получит предложение оформить подписку. В результате он может потерять платежные данные и деньги, при этом не сможет посмотреть фильм.

«Злоумышленники используют горячие темы для выманивания личных данных, и известная кинопремия не стала исключением. Мы настоятельно призываем пользователей обращать внимание на официальные даты выхода фильмов на стриминговых сервисах, ТВ или в других источниках и не делиться конфиденциальными сведениями на сомнительных ресурсах. Не лишним будет надежное защитное решение, которое не даст перейти на фишинговый или скам-ресурс, который мимикрирует, например, под онлайн-кинотеатр», — рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Ранее, 29 января, сообщалось, что чаще всего спамеры в 2024 году занимались фишингом — видом интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.Это следовало из информации платформы «Яндекс 360».

Зачастую фишинг представляет собой массовую рассылку электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например от банков или в социальных сетях, отметили эксперты.