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В конгрессе США не приняли законопроект о продлении финансирования правительства

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Фото: Global Look Press/Valerie Plesch
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Палата представителей американского конгресса полного состава 19 декабря не приняла представленный членами Республиканской партии законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства США и повышении потолка государственного долга. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN.

Таким образом, в поддержку документа выступили 174 члена нижней палаты конгресса, а 235 высказались против.

Законопроект предусматривает продление финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года и приостановку до 30 января 2027 года действия потолка госдолга Соединенных Штатов, который в ноябре впервые превысил отметку в $36 трлн.

США находятся на грани шатдауна из-за позиции Трампа. Что пишут СМИ

Ранее в этот же день избранный американский президент Дональд Трамп сообщил, что члены палаты представителей конгресса США пришли к хорошему соглашению в вопросе о временном бюджете для предотвращения приостановки финансирования правительства. Тогда же Трамп призвал республиканцев и демократов одобрить этот проект.

18 декабря Трамп в соцсети Truth Social потребовал от демократов устранить потолок госдолга США или значительно увеличить его уровень. Он связал важность этого вопроса с голосованием в конгрессе США по принятию временной резолюции финансирования правительства, без которой стране грозит шатдаун уже с 20 января. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Трампа в якобы отданном приказе своим однопартийцам-республиканцам об остановке работы американского правительства.

Ранее, 11 декабря, Контрольно-бюджетное управление США (GAO) отметило, что конгресс должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства.

На следующий день, 12 декабря, финансовый аналитик Владимир Левченко заявил «Известиям», что госдолг Штатов продолжит расти. По его словам, у Вашингтона нет вариантов, кроме дефолта. Страна всё время поднимает потолок госдолга. Как указал эксперт, девальвация никак не поможет государству, потому что тоже приведет к дефолту.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) еще в июне назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

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