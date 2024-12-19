Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства

0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного лидера страны Дональда Трампа в якобы данном приказе своим однопартийцам-республиканцам об остановке работы американского правительства. Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер было опубликовано на официальном сайте 18 декабря.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от демократов устранить потолок государственного долга США или значительно увеличить его уровень. Он связал важность этого вопроса с предстоящим голосованием в конгрессе США по принятию временной резолюции финансирования американского правительства, без которой Соединенным Штатам грозит шатдаун уже с 20 января.

«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство, и они угрожают сделать именно это», — отмечено в публикации.

Жан-Пьер также обратила внимание на то, что такие действия грозят нестабильностью по всей стране.

Опасный уровень: глобальный долг достиг $100 трлн
Его обслуживание становится всё более обременительным

Ранее, 11 декабря, Контрольно-бюджетное управление США (GAO) отметило, что конгресс должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства.

На следующий день, 12 декабря, финансовый аналитик Владимир Левченко заявил «Известиям», что госдолг Штатов продолжит расти. По его словам, у Вашингтона нет вариантов, кроме дефолта. Страна всё время поднимает потолок госдолга. Как указал эксперт, девальвация никак не поможет государству, потому что тоже приведет к дефолту.

23 ноября американское министерство финансов опубликовало данные, в которых сообщается, что государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $36 трлн.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) еще в июне назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024