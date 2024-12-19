Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного лидера страны Дональда Трампа в якобы данном приказе своим однопартийцам-республиканцам об остановке работы американского правительства. Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер было опубликовано на официальном сайте 18 декабря.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от демократов устранить потолок государственного долга США или значительно увеличить его уровень. Он связал важность этого вопроса с предстоящим голосованием в конгрессе США по принятию временной резолюции финансирования американского правительства, без которой Соединенным Штатам грозит шатдаун уже с 20 января.

«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство, и они угрожают сделать именно это», — отмечено в публикации.

Жан-Пьер также обратила внимание на то, что такие действия грозят нестабильностью по всей стране.

Ранее, 11 декабря, Контрольно-бюджетное управление США (GAO) отметило, что конгресс должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства.

На следующий день, 12 декабря, финансовый аналитик Владимир Левченко заявил «Известиям», что госдолг Штатов продолжит расти. По его словам, у Вашингтона нет вариантов, кроме дефолта. Страна всё время поднимает потолок госдолга. Как указал эксперт, девальвация никак не поможет государству, потому что тоже приведет к дефолту.

23 ноября американское министерство финансов опубликовало данные, в которых сообщается, что государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $36 трлн.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) еще в июне назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.