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Трамп сообщил о достижении сделки в палате представителей о временном бюджете

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Фото: REUTERS/Brandon Bell/Pool
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Члены палаты представителей конгресса США пришли к хорошему соглашению в вопросе о временном бюджете для предотвращения приостановки финансирования правительства. Об этом 19 декабря сообщил избранный американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Thuth Social.

«Спикер Майк Джонсон и палата представителей пришли к очень хорошей сделке для американского народа», — говорится в сообщении Трампа.

Он уточнил, что новое соглашение подразумевает устранение потолка госдолга до января 2027 года. Помимо этого, продолжится финансирование фермерского хозяйства.

Трамп призвал республиканцев и демократов одобрить проект.

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Накануне Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от демократов устранить потолок государственного долга США или значительно увеличить его уровень. Он связал важность этого вопроса с предстоящим голосованием в конгрессе США по принятию временной резолюции финансирования американского правительства, без которой Соединенным Штатам грозит шатдаун уже с 20 января. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Трампа в якобы отданном приказе своим однопартийцам-республиканцам об остановке работы американского правительства.

Ранее, 11 декабря, Контрольно-бюджетное управление США (GAO) отметило, что конгресс должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства.

На следующий день, 12 декабря, финансовый аналитик Владимир Левченко заявил «Известиям», что госдолг Штатов продолжит расти. По его словам, у Вашингтона нет вариантов, кроме дефолта. Страна всё время поднимает потолок госдолга. Как указал эксперт, девальвация никак не поможет государству, потому что тоже приведет к дефолту.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) еще в июне назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

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