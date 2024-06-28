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В МВФ назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Государственный долг США к 2032 году может превысить 140% ВВП, что является угрозой мировой экономике. Об этом 27 июня заявили специалисты Международного валютного фонда (МВФ) в докладе по итогам ежегодного обзора американской экономики, опубликованном на официальном сайте.

«Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП.<…> В рамках нынешней политики ожидается, что государственный долг будет неуклонно расти и превысит 140% ВВП к 2032 году», — сообщил МВФ.

Фонд ожидает, что дефицит госбюджета останется примерно на 2,5% ВВП выше уровней, прогнозируемых в 2019 году. Сообщается, что такие высокие дефициты и долги создают риск не только для США, но и для всей мировой экономики.

МВФ также призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

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Ранее в этот день в МВФ заявили, что вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки, чем рискуют подорвать многостороннюю торговую систему. В докладе подчеркивается, что своими действиями США разделяют глобальные цепочки поставок. Это стимулирует ответные действия со стороны торговых партнеров.

Американский экс-президент Дональд Трамп 10 апреля обратил внимание на то, что действующий глава государства Байден совершенно не владеет экономической ситуацией в США. По его словам, он полностью потерял контроль над инфляцией.

Финансовый аналитик Владимир Левченко 28 мая, анализируя причину отказа стран от расчета в долларах, указал, что из-за действий США и других стран западные валюты, в том числе и американская, становятся всё токсичнее. Это логично, что государства стремятся использовать свою финансовую систему. В России она по своему развитию и качественному контролю не уступает аналогичной системе в США, а также превосходит европейскую.

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