Трамп обвинил Байдена в потере контроля над экономикой США

Президент США Джо Байден не владеет экономической ситуацией в стране. Об этом 10 апреля заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

«Байден полностью потерял контроль над инфляцией <...>, она вновь вернулась к неистовому уровню», — заявил он. Видеозапись с политиком транслировал в YouTube телеканал Fox.

Ранее, 8 марта, Трамп уже указывал на убивающую США инфляцию при Байдене. Кроме того, он обратил внимание на то, что зеленая повестка администрации США также разрушает экономику страны.

8 февраля в докладе бюджетного управления конгресса было сказано, что госдолг США к концу 2034 года может вырасти до 116% от ВВП страны. Для исправления ситуации необходимы изменения в законодательстве страны. Госдолг продолжит расти без быстрых действий, предупредили в конгрессе США.

25 января министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что внешний долг Соединенных Штатов превысил $34 трлн. По ее словам, для решения проблемы госдолга необходимо приложить максимум усилий, поскольку в стране среди прочего наблюдается изменение демографии, включая старение населения.

13 декабря глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что уровень инфляции в стране по-прежнему остается на высоком уровне. Он выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году. Прогноз ФРС гласит, что к концу 2024 года уровень инфляции в стране составит 2,4%.