США находятся на грани шатдауна из-за позиции Трампа. Что пишут СМИ

Конгресс США не принял законопроект о финансировании федерального правительства. Из-за этого уже 21 декабря может остановиться работа ряда госучреждений, а служащие перестанут получать зарплату. Это произошло после критики законопроекта со стороны избранного президента Дональда Трампа. Что пишут СМИ о возможном политическом кризисе — в дайджесте «Известий».

Financial Times: Трамп раскритиковал соглашение о финансировании правительства

Ожидалось, что 18 декабря палата представителей США примет законопроект о финансировании федерального правительства, ставший результатом соглашения между демократами и республиканцами. Однако против него выступили в совместном заявлении избранный президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс. В результате республиканцы проголосовали против проекта финансирования.

Financial Times Резкий крах двухпартийной сделки всего за два дня до крайнего срока в пятницу последовал за критикой Трампа в социальных сетях, где он заявил, что «единственным способом» заключить сделку было бы временное финансирование «без раздач демократам в сочетании с повышением потолка госдолга». Он добавил: «Всё остальное — предательство нашей страны».

Если новое соглашение не будет достигнуто, то уже 21 декабря остановятся некоторые федеральные программы, а госслужащие, включая военных, перестанут получать зарплату. Временный бюджет должен был действовать до 14 марта. В него входит финансирование обороны, безопасности авиаперелетов, регулирующих органов и национальных парков.

The New York Times: Маск поддержал критику Трампа

Против проекта финансирования бюджета активно выступал также миллиардер Илон Маск, которому Трамп получил работать над эффективностью правительства и сокращением расходов. В течение дня он непрерывно публиковал в соцсети X (бывш. Twitter) сообщения с критикой законопроекта. Маск напрямую обращался к республиканским конгрессменам с требованием не допустить принятия бюджета.

The New York Times «Любой член палаты представителей или сената, который проголосует за этот возмутительный законопроект о расходах, заслуживает того, чтобы его отстранили от должности через 2 года!» — написал Маск в одном из постов.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что обсуждал ранее законопроект с Маском и его соратником, миллиардером Вивеком Рамасвами. Они отговаривали Джонсона принять закон, жалуясь на чрезмерные расходы, которые предусматривает бюджет. Тот в ответ заявил, что необходимо договариваться с демократами, которые пока контролируют Белый дом и сенат.

CNN: Трамп хочет увеличения госдолга США при Байдене

В своем заявлении, критикующем продление финансирования, Трамп потребовал увеличения государственного долга США. Ожидается, что его потолок будет достигнут уже во время второго срока Трампа. Таким образом он решил переложить политическую ответственность за этот шаг на действующего президента Джо Байдена, покидающего свой пост.

CNN Фактически сам Трамп так и сказал: «Увеличение лимита госдолга — это нехорошо, но мы бы предпочли сделать это при Байдене». Республиканцы исторически делали отмену лимита заимствований правительства болезненной для президентов-демократов, несколько раз доводя страну до катастрофического дефолта по долгам.

Для демократов возникшая ситуация может стать поводом нанести удар по предстоящему президентству Трампа. Они могут обвинить его в нежелании соблюдать интересы простых американцев, так как избежать шатдауна и увеличить лимит госдолга всего за два дня будет невозможно.

NBC News: как США попытаются избежать шатдауна

У членов конгресса будет мало времени, чтобы разработать план, позволяющий избежать шатдауна. Команда спикера Джонсона обсуждает принятие так называемой продолжающейся резолюции, позволяющей продолжать финансирование на текущем уровне, с добавлением расходов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

NBC News Другие варианты могут включать чистую резолюцию без финансирования катастроф или с деньгами на катастрофы и продлением закона о фермерских хозяйствах. То, как будет выглядеть окончательный законопроект, остается витать в воздухе. Один из членов [конгресса] сказал, что «ничего не высечено на камне».

Крайне правые республиканцы, выступавшие против соглашения с демократами, в целом поддерживают продление финансирования в прежнем виде с небольшим повышением расходов на помощь пострадавшим от природных катастроф.

Fox News: Трамп обогнал Байдена в рейтинге одобрения

Рейтинг действующего президента США Байдена обрушился за месяц до окончания его срока. Его работу одобряют 34% американцев, в то время как не одобряют 66%. С октября Байден потерял четыре процентных пункта, достигнув самого низкого значения за весь свой срок. Трамп же заканчивал свой первый срок с рейтингом 47%, а по последним опросам, его деятельность в 2017–2021 годах сейчас одобряют 53% опрошенных.

Fox News 49% респондентов одобрили действия Трампа по назначению членов кабинета министров, а 51% высказался против. Согласно опросу Fox News, который проводился с 6 по 9 декабря, 47% одобрили работу Трампа по подбору своего кабинета, а 50% дали отрицательную оценку.

Текущий рейтинг одобрения Трампа составляет 49%. Это самый высокий его показатель с момента ухода с поста президента почти четыре года назад. Его вице-президент Вэнс пользуется одобрением 35% опрошенных.