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«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4,5 часа

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4,5 часа. Мероприятие прошло в четверг, 19 декабря, в Москве в Гостином Дворе.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции задать вопросы главе государства могли как журналисты, в числе которых были и иностранные, так и обычные жители России. Президент ответил на вопросы и внутренней политики, и внешней.

Вопросы касались ситуации в Курской области, выплат военнослужащим, глава государства подробно рассказал о ракетном комплексе «Орешник». Кроме этого, Путин спрогнозировал рост ВВП до 4% в 2024 году и назвал суверенитет важной основой составляющей любой страны. Кроме того, президент осветил и тему ключевой ставки. Он выразил надежду, что решение ЦБ на предстоящем заседании будет взвешенным.

Отвечал глава государства и на вопросы по Украине. В частности, он еще раз подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

В ходе прямой линии президента спросили и о ситуации с YouTube и Google. Глава государства рассказал, что замедление сервиса связано по большей части с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. Он добавил, что сервисы обязаны соблюдать законодательство.

Затронул глава государства и ситуацию с разливом нефтепродуктов, которая произошла 15 декабря в Керченском проливе после ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Путин отметил, что это является экологической бедой, подчеркнув, что правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов.

Также российский лидер ответил и на вопрос американского журналиста NBC News о пропавшем 12 лет назад в Сирии его коллеге Остине Тайсе. Путин подчеркнул, что поговорит на эту тему с Башаром Асадом. Глава государства отметил, что в стране шли активные боевые действия и вопрос, знает ли сам Асад о судьбе гражданина США.

Оценивая в целом ситуацию в Сирии, Путин заявил, что главным бенефициаром событий в стране является Израиль. Президент России выразил надежду, что Израиль когда-нибудь выйдет с территории государства, но сейчас он заводит туда дополнительные войска.

Путин затронул и тему медицины. Он отметил, что одной из важнейших задач местных органов власти является распределение нагрузки на медицинских работников, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. Говоря о достижениях России в этой сфере, он подчеркнул, что в РФ производятся сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Россия стала гораздо сильнее»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году была совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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