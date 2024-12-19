Путин пообещал поговорить с Асадом о пропавшем в Сирии журналисте из США

Президент России Владимир Путин пообещал поговорить со сложившим свои полномочия экс-президентом Сирии Башаром Асадом о судьбе американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в ближневосточном государстве около 12 лет назад. О том, что судьба Тайса остается неизвестной для его близких, во время «Итогов года» 19 декабря российскому лидеру рассказал корреспондент NBC News Кир Симмонс.

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву, но я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что 12 лет назад человек пропал в Сирии. Мы понимаем, какая ситуация была там 12 лет назад. Там шли активные боевые действия, причем с обеих сторон. Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с американским гражданином, журналистом, который, я так понимаю, исполнял свой журналистский долг в зоне боевых действий? Но тем не менее я обещаю, что обязательно этот вопрос задам», — отметил глава государства

Ранее, 19 декабря, телеканал NBC сообщил, что Дебра Тайс, мать Остина Тайса, направила президенту России послание с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего 12 лет назад в Сирии. Женщина заявила о готовности встретиться с сыном в Москве или в любом другом месте, чтобы вернуть его домой.

В декабре президент США Джо Байден отмечал во время выступления в Белом доме, что в Вашингтоне рассчитывают вернуть американского журналиста Остина Тайса, якобы находящего в Сирии. Администрация Белого дома полагает, что он жив. Тайс был репортером-фрилансером, а также сотрудничал с такими изданиями, как The Washington Post и The Wall Street Journal. В августе 2012 года он исчез в Сирии. Позже сообщалось, что американский журналист был якобы уличен в нарушении миграционного законодательства и осужден по местным законам.

19 октября 2020 года газета The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленный сотрудник американской администрации Кэш Пейтел летал в Дамаск на переговоры с сирийскими властями с целью договориться об освобождении якобы удерживаемых в Сирии американцев, в том числе Остина Тайса.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».