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WSJ узнала о визите американского чиновника в Дамаск

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Высокопоставленный сотрудник американской администрации Кэш Пейтел летал в Дамаск на переговоры с сирийскими властями, пишет 18 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома.

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Отмечается, что Пейтел, занимающий пост заместителя помощника президента США Дональда Трампа, хотел договориться с сирийским лидером Башаром Асадом об освобождении якобы удерживаемых в Сирии американцев.

Речь идет о журналисте-фрилансере Остине Тайсе, который пропал в 2012 году, и Мехмеде Камальмазе, терапевте, переставшем выходить на связь в 2017 году.

«Считается, что по меньшей мере еще четыре американских гражданина удерживаются сирийским правительством, но об их делах мало что известно», — говорится в статье.

С кем именно вел переговоры Пейтел, источники газеты не сообщили, однако отмечается, что серьезных успехов чиновник не добился.

До настоящего времени последние известные переговоры между американским и сирийским правительствами состоялись в 2010 году.

В сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп признал, что несколько лет назад выступал за уничтожение Асада, но против высказался возглавлявший на тот момент Пентагон Джеймс Мэттис.

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