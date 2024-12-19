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NBC сообщил о письме матери пропавшего в Сирии журналиста Путину помочь найти сына

NBC: мать американского журналиста попросила Путина помочь вернуть сына из Сирии
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Фото: АР/Ghaith Alsayed
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Дебра Тайс, мать журналиста из США Остина Тайса, направила президенту России Владимиру Путину послание с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего 12 лет назад в Сирии. Об этом 19 декабря сообщил американский телеканал NBC.

«Нынешняя ситуация в Сирии вынуждает нас просить вашей помощи в поиске Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», — цитирует NBC письмо матери.

Женщина заявила о готовности встретиться с сыном в Москве или в любом другом месте, чтобы вернуть его домой. Подчеркивается, что у нее нет «никаких сомнений» насчет обращения за помощью к российскому лидеру.

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Тайс был репортером-фрилансером, а также сотрудничал с такими изданиями, как The Washington Post и The Wall Street Journal. В августе 2012 года он исчез в Сирии. Позже сообщалось, что американский журналист был якобы уличен в нарушении миграционного законодательства и осужден по местным законам.

19 октября 2020 года газета The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленный сотрудник американской администрации Кэш Пейтел летал в Дамаск на переговоры с сирийскими властями с целью договориться об освобождении якобы удерживаемых в Сирии американцев, в том числе Остина Тайса.

8 декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

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