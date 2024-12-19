Путин назвал Израиль бенефициаром обострения ситуации в Сирии

Главным бенефициаром событий в Сирии является Израиль, РФ осуждает захват любых сирийских территорий, и эта позиция не подлежит корректировке. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Российский лидер выразил надежду, что Израиль выйдет из Сирии, однако на сегодняшний день Тель-Авив только заводит на сирийскую границу дополнительные войска.

«Главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль. Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что местное население Сирии уже обратилось с просьбой включить его в состав еврейского государства, что способно усугубить ситуацию.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков. В начале декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны. На фоне этих событий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск. ЦАХАЛ развернула силы вдоль сирийской границы и взяла под контроль горный хребет Хермон.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».