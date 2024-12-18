Захарова заявила о продажности чиновников УВКПЧ после их слов об убийстве Кириллова

Заявление Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о том, что убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника не нарушает нормы гуманитарного права, свидетельствует о продажности чиновников. Такое заявление 18 декабря сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это говорит об абсолютной продажности подобных чиновников либо о том, что они абсолютно профнепригодные. Пусть выбирают из первого или второго», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Захарова отметила, что сомнений о том, что произошедшее является терактом, не остается, и «любой нормальный человек» назвал бы его аморальным поступком, находящимся за рамками национальных законов и международного права.

По словам официального представителя МИД РФ, единственное, что в УВКПЧ ООН могли сказать об убийстве Кириллова — осудить совершенный террористический акт «полностью, без каких-либо оговорок».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ранее в этот день сообщила о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве Кириллова и его помощника. В ходе допроса злоумышленник пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).

Захарова отмечала, что Игорь Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, работал бесстрашно и никогда не прятался за спинами других. В свою очередь, посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что доказательства, приводимые генералом, были угрожающими и болезненными для противников России.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погибли военнослужащие. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США не причастны и никак не содействовали теракту.