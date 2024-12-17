Доказательства, приводимые погибшим в Москве в результате теракта начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, были угрожающими и болезненными для противников России. Об этом 17 декабря заявил посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник.

«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для «кого-то» слишком болезненным и угрожающим!» — написал Мирошник в Telegram-канале.

О гибели Игоря Кириллова и его помощника стало известно ранее в этот день. Мужчины погибли в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Игорь Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, работал бесстрашно и никогда не прятался за спинами других. Он сражался за Родину и за правду, заключила дипломат.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал произошедшее потрясением и невосполнимой потерей. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что убийцы будут наказаны вне всякого сомнения и без пощады.