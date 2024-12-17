В Пентагоне заявили о непричастности США к гибели Кириллова

США непричастны и никак не содействовали теракту, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом 17 декабря сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга для журналистов, который транслировался на странице министерства обороны США в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Я могу вам сказать, мы не знали заранее об этой операции. Мы не поддерживаем и не содействуем такого рода деятельности», — заявил Райдер.

Ранее в тот же день официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, бесстрашно работал и никогда не скрывался за спинами других людей. Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что Кириллов предупреждал, что на него начали охоту. Глава региона связал это с тем, что генерал-лейтенант руководил расследованием о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Ситников уверен, что убийство Кириллова будет раскрыто, а виновных накажут.