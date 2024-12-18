Теракт по звонку: задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова

Утром 18 декабря стало известно о задержании подозреваемого в совершении теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого накануне погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. На данный момент известно о возбуждении дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Основной версией случившегося объявили диверсию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее о задержанных и теракте — в материале «Известий».

Теракт на Рязанском проспекте: кто задержан, следственные мероприятия

В среду, 18 декабря, ФСБ заявила о задержании подозреваемого в причастности к совершению теракта на Рязанском проспекте. Взрыв, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, был осуществлен 29-летним уроженцем Узбекистана.

Мужчина уже дал показания и рассказал о заказчиках убийства. За совершение теракта исполнителю обещали $100 тыс. и выезд в одну из стран Евросоюза.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале добавила, что его задержали в деревне Черное около подмосковной Балашихи и передали в руки следственных органов.

Уголовное дело по факту убийства генерала Кириллова: что грозит преступнику

Оперативно-разыскные мероприятия осуществлялись тремя службами одновременно — ФСБ, МВД и СК. После задержания гражданина Узбекистана его передали следователям для допроса и документирования произошедшего.

В рамках дознания он сам рассказал о случившемся и сообщил, что его завербовали украинские спецслужбы. По словам молодого человека, он, следуя указаниям, прибыл в Москву, где получил самодельное взрывное устройство. Бомба была размещена на электросамокате, припаркованном у подъезда дома, где жил Игорь Кириллов. Также стало известно, что преступник арендовал автомобиль, в котором установил камеру видеонаблюдения, а запись с нее транслировалась напрямую в город Днепр (бывш. Днепропетровск) на Украине.

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Потом я купил самокат, и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы. Я их тоже принял, потом всё приготовили и поставили рядом с домом», — говорит задержанный в видеоролике.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С поступлением видеосигнала о выходе Кириллова и Поликарпова устройство дистанционно привели в действие.

На данный момент устанавливаются другие лица, причастные к организации теракта.

Против террориста было возбуждено несколько уголовных дел: по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 2 ст. 105 («Убийство»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение ВВ или ВУ») и ч. З ст. 223.1 («Незаконное изготовление ВВ или ВУ») УК РФ.

За совершенные преступления ему может грозить пожизненное заключение.

«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», — заключили в ФСБ.

Что известно о деятельности генерала Кириллова и его заказчиках

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 декабря заявил на брифинге, что президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

«Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — заявил пресс-секретарь президента, добавив, что у властей есть понимание того, кто является врагом и на что он способен.

Отвечая на вопросы о том, считают ли в Кремле убийство высокопоставленного должностного лица Минобороны очередным пересечением «красных линий» и будет ли усилена охрана руководства ведомства, Песков сказал, что заказчики уже известны и Россия продолжит борьбу с ними.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы боремся с заказчиками [этого теракта], боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — заявил он.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Игорь Кириллов стал настоящей костью в горле для разномастных русофобов на Западе.

Дипломат назвала гибель Игоря Кириллова невосполнимой утратой, а самого генерала преданным своему долгу, надежным и порядочным человеком.

«Он служил бесстрашно, защищал Родину, за спинами не прятался. Он стал разоблачителем американских лабораторий на Украине, раскрывал факты применения химоружия украинскими боевиками, изготовления грязной бомбы и подготовки провокаций с использованием биоагентов», — отметила дипломат.

Генерал-майор Игорь Кириллов Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

На протяжении многих лет он системно, аргументированно разоблачал преступную деятельность англосаксов и натовцев, в целом на том участке, где они сделали мир ареной очередных манипуляций: химическое оружие, биологическая безопасность, добавила Захарова.

«Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.