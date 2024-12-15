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МИД Израиля закроет посольство в Ирландии из-за ее антиизраильской политики

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Фото: AP Photo/Oded Balilty
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Израиль закроет посольство в Ирландии из-за антиизраильской политики. Об этом 15 декабря сообщил глава МИД Гидеон Саар.

«Антисемитские действия и риторика, которые Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах», — приводит его слова газета The Times of Israel.

По словам дипломата, Ирландия перешла все допустимые границы в своих отношениях с Израилем.

Саар отметил, что израильские власти намерены укреплять связи с государствами, которые проявляют дружелюбие к Израилю, но пока не имеют посольства в этой стране.

Глава МИД также сообщил о планах открытия дипломатического представительства в Молдавии.

Статус-кто: что изменит признание Палестины Норвегией, Испанией и Ирландией
И как ответит на эти решения Израиль

Норвегия, Ирландия и Испания 22 мая объявили, что признают независимость Палестины, и их решения вступят в силу 28 мая. Премьер-министр Саймон Харрис подчеркнул, что ждет такого же шага от других стран.

На фоне этих действий глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил отозвать послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Позже такое же решение было принято и по послу в Испании, а глав дипведомств трех европейских стран в Тель-Авиве вызвали в МИД еврейского государства, где им был выражен демарш. Германия, Франция, Нидерланды и Венгрия, в свою очередь, решили не признавать Палестину.

23 мая палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что каждое новое признание Палестины со стороны других стран приближает ее к исполнению решения о двух государствах. При этом Шафи отметил, что суверенитет Палестины не признает ряд стран Евросоюза, поэтому путь к реализации этой идеи еще долгий.

Кроме того, 28 мая посол Палестины в РФ сообщил, что Португалия, Бельгия, Люксембург и Словения также могут в ближайшее время признать независимость государства.

Палестину в качестве государства признают более 140 из 193 стран — членов ООН, в числе которых Россия и Китай. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Тогда он отметил, что появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира. По его словам, внутри палестинского общества есть противоречия, поэтому нужно стремиться к единству.

Обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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