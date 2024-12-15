Кавелашвили указал на желание Грузии вступить в ЕС и сохранить свои ценности

Грузии нет смысла вступать в какие-либо организации без своих ценностей и традиций. Об этом 15 декабря заявил избранный грузинский президент Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу Imedi.

«Если у нас не будет наших ценностей и характера, культуры, языка, веры, защиты родины — какой смысл будет иметь вступление в какую-либо организацию?» — приводит агентство ТАСС слова избранного президента.

Он отметил, что Грузия не отказывается от евроинтеграции, выразив при этом желание вступить в Евросоюз со своими традициями. Кавелашвили также добавил, что грузинские власти готовы к дискуссии по любым вопросам, но страны Запада не проявляют ответного желания, а лишь критикуют Грузию.

14 декабря кандидат на пост президента Грузии от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов на президентских выборах.

На президентских выборах в республике впервые в истории Грузии за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия выборщиков. Заседание началось в 09:00 (08:00 мск) и продлилось до 14:00 (13:00 мск). Коллегия состояла из 300 человек, 211 из них — члены «Грузинской мечты».

При этом в Грузии продолжаются протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь здание грузинского парламента и нанесли ущерб десяткам кабинетов, а правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.