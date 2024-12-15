Правящее решение: инаугурация в Грузии не обойдется без протестов

На президентских выборах в Грузии победил единственный кандидат на эту должность — Михаил Кавелашвили. Его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция своего кандидата не предлагала, а действующий президент Саломе Зурабишвили и вовсе заявила, что не собирается покидать свой пост. Поэтому стоит ожидать новой волны протестов перед церемонией инаугурации, которая состоится 29 декабря, полагают эксперты. За ситуацией активно следят и на Западе, который выступает против курса правящей партии. Тем не менее там тоже появились опасения оттолкнуть Грузию своим давлением. Какими будут отношения грузинского парламента с президентом и как будет складываться ситуация в республике — в материале «Известий».

Кто стал новым президентом Грузии

На президентских выборах в Грузии победил Михаил Кавелашвили. За него отдали голоса 224 члена коллегии выборщиков.

В этом году главу государства впервые избирали не жители страны, а коллегия из 300 делегатов — среди них 150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти. Для победы в первом туре Кавелашвили было необходимо набрать не менее 200 голосов. При этом правящая партия могла рассчитывать на 156 выборщиков, оппозиция — на 124 сторонника, еще около двух десятков политиков не состоят ни в какой партии.

Члены парламента голосуют за избрание нового президента в Тбилиси, Грузия Фото: REUTERS/Daro Sulakauri

В случае недостатка голосов требовалось бы провести второй тур. Тогда достаточно было бы набрать просто большинство голосов, и Кавелашвили в любом случае стал бы президентом. Интересно отметить, что спикер парламента Шалва Папуашвили заявлял, что в случае провала первого тура второй пройдет в тот же день.

Кандидатуру Кавелавшили выдвинула правящая партия «Грузинская мечта». Новый президент в прошлом футболист: он играл за тбилисское «Динамо», с которым шесть раз становился чемпионом Грузии. Позже, в составе владикавказского «Спартака – Алании», он стал чемпионом России. После этого играл в «Манчестер Сити» и ряде швейцарских клубов.

В грузинский парламент Кавелашвили избрался в 2016 году. Он известен своей критикой Запада и вектором на сохранение традиционных ценностей, хотя при этом поддерживал курс на евроинтеграцию. В 2022 году Кавелашвили был одним из инициаторов принятия закона об иноагентах.

Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента. Г рузинская оппозиция не признала результатов прошедших парламентских выборов. Она не выдвинула своего кандидата в президенты и отказалась голосовать, так как считает, что нынешний состав парламента, а соответственно, и избирательная коллегия нелегитимны. Представители оппозиции признают только действующего президента Саломе Зурабишвили, которая, собственно, и считается их формальным лидером.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: TASS/EPA/STRINGER

Однако Зурабишвили, несмотря на непризнание выборов, всё-таки придется покинуть свой пост, о чем и заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Хотя всё еще действующий президент ранее заявляла, что не собирается уходить со своей должности добровольно.

Стоит подчеркнуть, что Грузия — парламентская республика. Весомых властных полномочий у президента нет, он выполняет, главным образом, представительские функции.

Тем не менее с приходом к власти Кавелашвили отношения парламента и главы государства выравняются, считает грузинский политолог Петре Мамрадзе.

— Отношения парламента и президента сейчас будут вполне гармоничными. Кавелавшили не способен на предательство, как это сделала Зурабишвили, — сказал он «Известиям».

Стоит ли ожидать протестов

Выборы президента сопровождались митингами у здания парламента. Об обострении ситуации ранее предупреждали и в Службе госбезопасности республики.

Протесты в Грузии проходят уже больше месяца. Начались они спустя несколько дней после парламентских выборов 26 октября, на которых победила «Грузинская мечта». Тогда оппозиция не признала результатов голосования, и несколько партий полностью сложили свои мандаты в парламенте. Однако в первые дни после выборов обстановка была спокойная, пока Саломе Зурабишвили не призвала жителей республики выходить на митинги.

Массовыми протесты назвать сложно, однако ситуация несколько раз накалялась. Так, первое заседание парламента 25 ноября сопровождалось акциями, которые длились дольше суток. Тогда в законодательном органе даже ввели «желтый» уровень безопасности.

Протестующие у здания парламента Грузии в Тбилиси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Георгий Бекаури

Ситуация значительно обострилась после того, как 28 ноября Тбилиси отказался от переговоров о вступлении в Евросоюз — правящая партия отложила их до конца 2028-го. На этот же период Грузия отказалась «от любых бюджетных грантов Евросоюза». После этого решения в разных городах прошли протесты, а митингующие в Тбилиси разбили окна в здании парламента и забросали его фейерверками, после чего там начался пожар.

По итогам президентских выборов Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить майдан в Грузии провалилась.

Протесты в республике наверняка продолжатся, однако вряд ли выйдут за контролируемые рамки, полагают эксперты.

— Разовые протесты могут случиться, они будут обостряться под определенные даты, например, 29 декабря, когда будет инаугурация президента, — сказал Петре Мамрадзе.

Также не исключено, что протесты пройдут 16 декабря, когда главы МИД ЕС будут обсуждать возможность введения новых санкций против Грузии.

Дальнейший курс Тбилиси и реакция Запада

Отношения «Грузинской мечты» с Западом находятся на низшей точке за последние несколько лет. Запад, а соответственно, и оппозиция обвиняют правящую партию в охлаждении отношений с ЕС и в «пророссийском курсе». В частности, правящая партия ранее инициировала принятие закона «О прозрачности иностранного влияния». Также с ее подачи в Грузии был утвержден закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским).

В «Мечте» же объясняли, что после начала СВО на Украине со стороны Запада начали появляться призывы открыть в Грузии второй фронт для противостояния РФ и ввести санкции против Москвы. При этом российская столица — всё еще важнейший торгово-экономический партнер Тбилиси, поэтому такой шаг привел бы к тяжелейшим последствиям для Грузии. Накануне выборов в «Мечте» также подчеркивали, что, если она останется у власти, в стране гарантированно сохранится мир, если же придет оппозиция, то ее, скорее всего, под давлением Запада втянут в конфликт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При этом Запад активно следит за всеми электоральными процессами в Грузии. Накануне президентских выборов 12 декабря республику посетила делегация Европарламента. Визит проходил уже после того, как Тбилиси ясно дал понять, что приостанавливает процесс переговоров о вступлении в ЕС. Однако члены делегации встретились с Зурабишвили и призвали провести новые парламентские выборы в республике. До этого Европарламент принял резолюцию с призывом к повторным выборам в Грузии, что априори можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела другого государства.

Также 11 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с основателем «Грузинской мечты» выразил сожаление по поводу того, что страна отклонилась от европейской траектории. Помимо этого, Макрон выпустил видеообращение, в котором призвал все грузинские политические силы к диалогу для «выхода из ситуации».

ЕС и США призвали расследовать нарушения во время парламентских выборов, несмотря на то, что наблюдательная миссия ОБСЕ признала голосование легитимным. 30 ноября Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Грузией.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Несмотря на то, что у некоторых стран ухудшились отношения с Тбилиси, мы можем наблюдать и активизацию контактов с новыми властями Грузии. Например, сразу после парламентских выборов венгерский премьер Виктор Орбан посетил Тбилиси, также был контакт между МИД Грузии и МИД Венгрии. Тот же телефонный звонок Макрона Иванишвили показывает, что Запад всё-таки поддерживает контакт с новой властью, — сказал старший научный сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Запад всё же боится оттолкнуть Грузию совсем. И эти опасения как раз будут препятствовать тому, чтобы со стороны Брюсселя принимались какие-то новые санкции против Тбилиси, добавил эксперт.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Позиция же Тбилиси касательно внешнеполитического курса остается прежней, однако не за счет суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил Ираклий Кобахидзе. Грузия готова сделать всё, чтобы стать членом Евросоюза, но страна не намерена ради этого переходить «красные линии», подчеркнул он.

Петре Мамрадзе не исключил, что в условиях единой позиции грузинского парламента и президента в будущем могут активизироваться экономические, культурные и гуманитарные отношения с Москвой. Однако говорить о возобновлении дипломатических контактов между нашими странами пока всё еще рано, резюмировал эксперт.