Президентом Грузии избран Кавелашвили

Кандидат на пост президента Грузии от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов на президентских выборах. Об этом 14 декабря свидетельствует трансляция грузинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Трансляция подсчета голосов велась на странице ЦИК в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ). Всего, по словам представителей комиссии, поступило 225 бюллетеней из 300, один из них недействителен.

Президентские выборы в республике стартовали ранее в этот день. Впервые в истории Грузии за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия выборщиков. Заседание началось в 9:00 (8:00 мск) и продлилось до 14:00 (13:00 мск). Коллегия состоит из 300 человек, 211 из них — члены «Грузинской мечты».

Накануне, 13 декабря, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец после 29 декабря, когда истечет срок ее полномочий. В тот день сторонники оппозиции тоже собирались у парламента на митинг.

Замглавы МИД России Михаил Галузин указал на то, что руководство Грузии старается защитить национальные интересы страны и эта политика вызывает «изжогу» у США и стран Евросоюза (ЕС). Заместитель министра считает, что Запад не прекратит свои нападки на республику и введет новые санкции в отношении Тбилиси.

В Грузии идут протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь здание грузинского парламента и нанесли ущерб десяткам кабинетов, а правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.