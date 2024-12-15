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Глава СК поручил доложить о деле о крушении танкеров в Керченском проливе

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Фото: Пресс-служба СК РФ
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о расследовании уголовного дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом 15 декабря сообщили в ведомстве.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего», — указано в Telegram-канале СК РФ.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению российского президента Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе ранее в этот день. В районе был зафиксирован сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Сначала поступила информация о крушении одного судна, позже стало известно о повреждении второго танкера.

Позднее стало известно, что судно «Волгонефть-212» село на мель, через несколько часов это же произошло с «Волгонефть-239» в районе порта Тамань Краснодарского края. В ходе спасательной операции с первого судна эвакуировали 13 человек, один из которых погиб. Экипаж второго танкера, состоящий из 14 человек, остается на борту, и в настоящее время готовится их эвакуация. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе пострадали 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У пострадавших зафиксировано переохлаждение.

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