Танкер «Волгонефть-239» сел на мель в районе порта Тамань Краснодарского края

Танкер «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, сел на мель в районе порта Тамань Краснодарского края. Об этом 15 декабря сообщило МЧС РФ.

Согласно данным ведомства, судно находится в 80 м от берега.

«14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация», — указано в Telegram-канале МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что танкер «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Сначала стало известно о крушении одного судна, через некоторое время сообщили о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель. С судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению российского президента Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе.