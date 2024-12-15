Разрывной шторм: у берегов Керчи потерпели бедствие два танкера

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели бедствие танкер с мазутом «Волгонефть-212» и судно «Волгонефть-239». В результате ЧП один человек погиб. Причиной бедствия стали неблагоприятные погодные условия. Известно, что волны разрубили танкеры пополам, идет операция по спасению экипажа. Подробнее о том, что произошло — в материале «Известий».

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: что произошло, последние новости

Нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели бедствие в Керченском проливе. По данным Росморречфлота, на борту находились экипажи из 13 и 14 человек соответственно. В результате ЧП один человек погиб, всю команду танкера «Волгонефть-212» удалось эвакуировать. Операция по спасению экипажа «Волгонефть-239» была приостановлена вечером из-за непогоды, отмечается, что на судне есть всё необходимое.

Эвакуированные моряки были госпитализированы. Как заявила заместитель главного врача анапской горбольницы Элина Григорьева, два человека находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней тяжести.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, информация о танкере «Волгонефть-212», терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила сегодня утром. В сложных погодных условиях, при сильном шквалистом ветре и волнении моря мощностью до семи баллов, судно ело на мель, получило повреждения и запросило помощь.

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Через час МЧС сообщило, что в этом районе получил повреждения и терпит бедствие еще один танкер, «Волгонефть-239». На обоих суднах находятся различные нефтепродукты. Известно, что танкер «Волгонефть-212» перевозил около 4 тыс. т мазута. В результате аварии произошел разлив опасных веществ. На поверхности воды виднеется характерная пленка. В настоящее время нет точных данных о том, какое количество нефтепродуктов могло оказаться в воде.

В министерстве добавили, что спасатели и ФГБУ «Морспасслужба» уже принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Всего в спасательной операции и ликвидации последствий происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники. В Ростове-на-Дону создан оперативный штаб для контроля ситуации. В район Керченского пролива прибыл вертолет Ми-8 МЧС России и спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

«В готовности для оказания помощи находятся подразделения главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда (г. Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым», — отметили в ведомстве.

Как сообщает источник Telegram-канала «112», танкер «Волгонефть-212», который первым подал сигнал бедствия, постепенно идет ко дну. Экипаж судна к настоящему моменту эвакуирован. Второй танкер, «Волгонефть-239», сел на мель в районе порта Тамань Краснодарского края, сообщили в МЧС РФ. Согласно данным ведомства, судно находится в 80 м от берега .

Президент России Владимир Путин дал поручение по организации спасательных работ в Керченском проливе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



По словам пресс-секретаря, Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова относительно посадки на мель танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Рабочую группу с участием членов кабинета возглавит Виталий Савельев. Вскоре после этого Михаил Мишустин отчитался о создании комиссии.

Причины бедствия с танкерами у берегов Керчи

Причиной трагического бедствия танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» стали неблагоприятные погодные условия. Оба танкера сели на мель, а мощные волны нанесли им повреждения. По предварительным данным, экипажи танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном.

Накануне МЧС по Крыму предупредило о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 15 декабря и рекомендовало соблюдать меры безопасности. По данным ведомства, порывы ветра достигают 17–22 м/с.

В связи с погодными условиями также была приостановлена работа Керченской переправы.

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Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания из-за инцидента.

Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Следствие даст оценку действиям экипажа в сложных метеоусловиях, а также судовладельцам на предмет состояния и обслуживания танкеров.

Как пояснил «Известиям» адвокат коллегии «Юрцентр» Андрей Спиридонов, речь идет о ст. 263 УК РФ.

— В случае, если будут две жертвы, то часть 3 статьи 263 УК РФ предполагает уголовную ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет, — указал юрист. Если это деяние было совершено в состоянии алкогольного опьянения, то уголовная ответственность предусмотрена частью 4 указанной с статьи в виде лишения свободы на срок 8–15 лет.

После подтверждения гибели члена экипажа «Волгонефть-212» одно из двух уголовных дел о крушении танкеров было переквалифицировано на более тяжкий состав ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»). О б этом 15 декабря сообщил СК Крыма и Севастополя.

Что говорят очевидцы

Матрос с судна «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал «Известиям» о начале ЧП.

«Заступил в восемь часов на вахту, сделал обход. Замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 08:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты», — поделился Марченко.

Он рассказал, что спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находился экипаж. Однако, по словам матроса, попытки оказались тщетны. Позже прилетел вертолет, который их эвакуировал, уточнил Марченко.

Также «Известия» опубликовали запись разговора капитана танкера «Волгонефть-212» и диспетчера.

«Поломало корпус судна», — сказал командир в ходе переговоров.

Он также отметил, что экипаж находится в спасательных жилетах, а задняя часть танкера всё еще держится на воде. Возможности спустить водоводы нет, уточнил капитан. Он обратился к диспетчеру с просьбой о помощи.

Экологические последствия разлива мазута у берегов Керчи

Как пояснил «Известиям» член экспертного совета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Красноярского края, кандидат технических наук Сергей Михайлюта, любое загрязнение водных объектов нефтепродуктами вызывает угрозу для водоплавающих птиц.

— Чтобы нейтрализовать последствия, сначала нужно максимально собрать с поверхности загрязненную воду. На большой площади это невозможно, всё равно останется маленькая пленка, — сказал эксперт. По его словам, такое место огораживают буровыми сооружениями и размещают один из видов сорбента, который впитывает мельчайшие загрязнения.

О сроках восстановления экологической ситуации в Керченском проливе говорить сложно, добавил он. Если пострадал небольшой участок, то можно ликвидировать примерно за сутки.

По словам президента Национальной ассоциации природопользователей, кандидата юридических наук Бориса Кокотова, вредные вещества, которые содержатся в мазуте, могут повлиять на весь водно-биологический ресурс, который питает живые организмы.

— Часть нефтепродуктов могут спуститься на дно, после чего появляется угроза долгосрочного влияния. Возможно, потребуется очистка дна от мазута, — отметил биолог.

По его словам, существуют специальные нефтеловушки, которые позволяют быстро очистить акваторию. Сейчас в первую очередь нужно локализовать загрязнение, потому что вода в проливе находится в движении. У владельца танкера должен быть специальный план мероприятий на случай ЧП, добавил эксперт.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть 239»: что известно

Оба танкера были построены в Волгограде. При этом «Волгонефть-212» спустили на воду ровно 55 лет назад — 15 декабря 1969 года. Его последний порт приписки — Санкт-Петербург, а один из последних рейсов был выполнен из Волгограда в порт Кавказ. Танкер перевозил более 4 тыс. т мазута.

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Танкер «Волгонефть-239» построен в 1973 году, его последний порт приписки — Астрахань. Валовая вместимость танкера — 3,5 тыс. т.