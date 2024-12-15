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В Керченском проливе из-за непогоды терпит бедствие судно с нефтепродуктами

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Фото: Commons.wikimedia.org/Alexxx1979
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Танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском проливе, судно повреждено. Об этом 15 декабря сообщили в МЧС России.

«Из-за непогоды в Керченском проливе судно «Волгонефть 212» повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь. Известно, что на судне нефтепродукты, информация о разливе уточняется», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На помощь судну вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на борту которого находятся спасатели «Крым-Спас». Кроме того, к «Волгонефти 212» из бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

В Главном управлении МЧС по Республике Крым уточнили, что сигнал о бедствии танкера поступил утром. В Керченском проливе наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов.

В Сети опубликованы кадры, на которых, предположительно запечатлен танкер «Волгонефть 212». На видео, снятом очевидцем, судно расколото на две части, и оператор уверен, что оно погибнет. На кадрах, снятых с самого танкера, видна отломленная носовая часть, которая торчит из воды. Высокие волны перехлестывают через борт кормовой части, которая пока остается на плаву.

Позже в МЧС РФ сообщили, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель.

По данным сервиса Marinetraffic, танкер находится в Керченском проливе на достаточно большом направлении от берега. Указано, что длина судна составляет 136 м, а ширина — 16 м.

Танкер «Волгонефть 212» построен 15 декабря 1969 года в Волгограде и приписан к Большому порту Санкт-Петербурга.

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Ранее, 27 ноября, Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что прогулочное судно с туристами на борту перевернулось в акватории Баренцева моря в Мурманской области. Причиной крена, из-за которого начало тонуть судно «Боец» у села Териберка в Баренцевом море, могла стать высокая волна. По данным источника «Известий», на борту корабля были 11 туристов, их спасло судно «Святая Екатерина».

Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия был обнаружен алкоголь в крови капитана судна. 29 ноября суд отправил капитана под домашний арест.

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