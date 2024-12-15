Два уголовных дела возбуждены после ЧП с танкерами в Керченском проливе

После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе возбуждены два уголовных дела. Об этом 15 декабря сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

«Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На место происшествия направились наиболее опытные следователи и криминалисты, которые осмотрят территорию и сделают всё, что необходимо для расследования, отметили в ведомстве. Кроме того, следствие оценит, верно ли действовал экипаж в сложных метеорологических условиях, проверит, достаточно ли судовладельцы работали над обслуживанием танкеров.

Глава республиканского СК Владимир Терентьев поставил ход двух уголовных дел на личный контроль.

О том что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском заливе, стало известно ранее в этот день. Сигнал о бедствии танкера в МЧС поступил утром. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф.

С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. По данным источника «Известий», моряки со второго танкера покинули его и ждут помощи.