МЧС сообщило о состоянии терпящих бедствие танкеров в Керченском проливе

Танкер «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе, сел на мель. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

На кадрах с места происшествия видно, как судно уходит под воду.

Второе судно «Волгонефть-239», которое также перевозило нефтепродукты, после полученных повреждений легло в дрейв, сказано в Telegram-канале ведомства.

Росморречфлот сообщил, что зафиксирован разлив нефтепродуктов.

Источник «Известий» рассказал, что танкер «Волгонефть-212», на борту которого было около 5 т мазута, разломился в 7 км от берега. По предварительным данным, причиной крушения мог стать сильный шторм. Источник уточнил, что с судна спасено девять человек.

Кроме того, по данным источника, второе судно «Волгонефть-239» тоже разломилось пополам. На борту корабля было 14 моряков, они покинули судно и ждут помощи спасателей.

О том что танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском заливе, стало известно ранее в этот день. Сигнал о бедствии танкера в МЧС поступил утром. В том районе наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействовано более 50 человек и 11 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало.