Еще один танкер получил повреждение в Керченском проливе

Танкер «Волганефть-239» получил повреждение в Керченском проливе. Об этом 15 декабря сообщило главное управление (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю.

Уточняется, что на борту находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

«В готовности для оказания помощи находятся подразделения главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда (г. Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении министерства.

Там также сообщили, что на базе главного управления организована работа постоянно действующего оперштаба.

В ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Незадолго до этого стало известно, что танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском заливе. Сигнал о бедствии танкера в МЧС поступил утром. В том районе наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Судно также было повреждено. На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

В Сети были опубликованы кадры, на которых, предположительно, запечатлен танкер «Волгонефть 212». На видео, снятом очевидцем, судно расколото на две части. На кадрах, снятых с самого танкера, видна отломленная носовая часть, которая торчит из воды. Высокие волны перехлестывают через борт кормовой части, которая пока остается на плаву.