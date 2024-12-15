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Один человек погиб в результате крушения танкера в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек погиб в ходе крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе. Об этом 15 декабря сообщило МЧС РФ.

Согласно данным ведомства, 13 моряков были эвакуированы с судна.

«С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб», — указано в Telegram-канале.

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Танкер «Волгонефть-212» потерпел бедствие в Керченском проливе ранее в этот день из-за непогоды. Сигнал об этом утром поступил в МЧС по Республике Крым и Севастополю. В районе, где находится судно, наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Танкер получил повреждение, на помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

В Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлен танкер «Волгонефть-212». На видео, снятом очевидцем, судно разломилось на две части. На кадрах, которые сняты на самом танкере, видна торчащая из воды отломленная носовая часть судна. Корма пока остается на плаву, высокие волны перехлестывают через ее борт.

Позже в республиканском МЧС сообщили, что в Керченском море поврежден второй танкер «Волгонефть-239». На его борту находятся 14 членов экипажа и нефтепродукты. В Крымском МЧС добавили, что над ликвидацией происшествия с двумя судами работают более 500 человек и 11 единиц техники.

В МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а танкер «Волгонефть-239» после повреждения лег в дрейф. По данным источника «Известий», первое судно повредилось в 7 км от берега, на борту у него было 5 т мазута. Источник добавил, что моряки со второго танкера покинули его и ждут помощи спасателей.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения двух танкеров в Керченском проливе.

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