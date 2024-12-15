Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Петербурге молодого человека задержали после поджога военкомата
Общество
Правительство РФ утвердило суммы призовых для победителей ОИ в Париже
Мир
Туск заявил о небольших возможностях Польши для военной помощи Украине
Мир
Крупные компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину
Мир
Политолог спрогнозировал невыполнение НАТО требования Киева поставить армии ПВО
Мир
В Пентагоне заявили о непричастности США к гибели Кириллова
Спорт
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Мир
Маск удивился числу помилованных Байденом человек
Общество
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Спорт
FIFA назвала нападающего «Реала» Жуниора лучшим игроком года
Общество
В Архангельске возбуждено уголовное дело из-за отравления 20 детей в больнице
Мир
В Тихом океане у курильского острова Симушир танкер потерял ход
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату
Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
Мир
Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать сирийскую часть хребта Хермон
Экономика
Почти 19 млн нелегальных товаров легпрома за месяц заблокировано на кассах
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
Мир
Звезда фильмов Альмодовара Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет
Сюжет:

Прокуратура начала проверку после ЧП с танкерами в Керченском проливе

0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом ведомство сообщило 15 декабря в своем Telegram-канале.

«Осуществляется спасательная операция. По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что по итогам проверки определят нужные меры реагирования на случившееся.

Два месяца в море: на Дальнем Востоке спасли пропавшего в августе мужчину
Его родственники, в том числе 15-летний подросток, погибли

Танкер «Волгонефть-212» потерпел бедствие в Керченском проливе ранее в этот день из-за непогоды. Сигнал об этом утром поступил в МЧС по Республике Крым и Севастополю. В районе, где находится судно, наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Танкер получил повреждение, на помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

В Сети были опубликованы кадры, на которых, предположительно, запечатлен танкер «Волгонефть-212». На видео, снятом очевидцем, судно разломилось на две части. На кадрах, которые сняты на самом танкере, видна торчащая из воды отломленная носовая часть судна. Корма пока остается на плаву, высокие волны перехлестывают через ее борт.

Позже в республиканском МЧС сообщили, что в Керченском море поврежден второй танкер «Волгонефть-239». На его борту находятся 14 членов экипажа и нефтепродукты. В Крымском МЧС добавили, что над ликвидацией происшествия с двумя судами работают более 500 человек и 11 единиц техники.

Позже в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» села на мель, а танкер «Волгонефть-239» после повреждения лег в дрейф. По данным источника «Известий», первое судно повредилось в 7 км от берега, на борту у него было 5 т мазута. С этого судна спасли девять человек. Источник добавил, что моряки со второго танкера покинули его и ждут помощи спасателей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024