Прокуратура начала проверку после ЧП с танкерами в Керченском проливе

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом ведомство сообщило 15 декабря в своем Telegram-канале.

«Осуществляется спасательная операция. По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что по итогам проверки определят нужные меры реагирования на случившееся.

Танкер «Волгонефть-212» потерпел бедствие в Керченском проливе ранее в этот день из-за непогоды. Сигнал об этом утром поступил в МЧС по Республике Крым и Севастополю. В районе, где находится судно, наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Танкер получил повреждение, на помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

В Сети были опубликованы кадры, на которых, предположительно, запечатлен танкер «Волгонефть-212». На видео, снятом очевидцем, судно разломилось на две части. На кадрах, которые сняты на самом танкере, видна торчащая из воды отломленная носовая часть судна. Корма пока остается на плаву, высокие волны перехлестывают через ее борт.

Позже в республиканском МЧС сообщили, что в Керченском море поврежден второй танкер «Волгонефть-239». На его борту находятся 14 членов экипажа и нефтепродукты. В Крымском МЧС добавили, что над ликвидацией происшествия с двумя судами работают более 500 человек и 11 единиц техники.

Позже в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» села на мель, а танкер «Волгонефть-239» после повреждения лег в дрейф. По данным источника «Известий», первое судно повредилось в 7 км от берега, на борту у него было 5 т мазута. С этого судна спасли девять человек. Источник добавил, что моряки со второго танкера покинули его и ждут помощи спасателей.