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Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению российского президента Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом 15 декабря сообщило правительство России.

«Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев», — указано в Telegram-канале кабмина.

В комиссию войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, а также представители Министерства природных ресурсов, МЧС и администрации Краснодарского края.

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О том, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском проливе, стало известно ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

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