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На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб человек

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Фото: t.me/mchsmsk
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На севере Москвы при пожаре в семиэтажном жилом доме погиб человек. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«На Красноармейской улице происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже семиэтажного жилого дома. Огнеборцы МЧС России спасли с вышележащих этажей здания восемь человек, еще троих эвакуировали», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Тело человека без признаков жизни спасатели обнаружили во время тушения.

Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.

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По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет

2 октября сообщалось, что при пожаре в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге погиб человек. СК РФ начал процессуальную проверку, чтобы выяснить, есть ли в гибели человека состав преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая призвана установить точную причину смерти.

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