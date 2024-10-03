На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб человек
На севере Москвы при пожаре в семиэтажном жилом доме погиб человек. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
«На Красноармейской улице происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже семиэтажного жилого дома. Огнеборцы МЧС России спасли с вышележащих этажей здания восемь человек, еще троих эвакуировали», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Тело человека без признаков жизни спасатели обнаружили во время тушения.
Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.
2 октября сообщалось, что при пожаре в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге погиб человек. СК РФ начал процессуальную проверку, чтобы выяснить, есть ли в гибели человека состав преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая призвана установить точную причину смерти.