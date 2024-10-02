СК сообщил о гибели человека при пожаре в театре Екатеринбурга

Специалисты Следственного комитета (СК) России устанавливают обстоятельства гибели человека при пожаре в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге. Об этом 2 октября сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Днем 2 октября 2024 года в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в результате возгорания в Театре музыкальной комедии погиб местный житель, на момент инцидента находившийся в указанном учреждении культуры», — рассказал Шульга.

СК РФ начал процессуальную проверку, чтобы выяснить, есть ли в гибели человека состав преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая призвана установить точную причину смерти.

Шульга отметил, что возгорание, предварительно, произошло в одном из служебных помещений театра на площади 15 кв. м. Во время тушения огня из здания эвакуировали людей.

Старший помощник главы областного СК добавил, что назначена пожарно-техническая экспертиза, цель которой — выяснить причину возгорания. По итогам проверок следователи примут процессуальное решение.

В пресс-службе главного управления МВД по Свердловской области сообщили, что на месте происшествия работают оперативная группа и наряды ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственный подъезд служебных автомобилей к театру. Правоохранители выяснили личность погибшего мужчины. Это работник театра по имени Дмитрий 1966 года рождения. Врачи скорой помощи пытались спасти его, но не смогли.

Пожар в Театре музыкальной комедии на улице Ленина в Екатеринбурге произошел ранее в этот день. На четвертом этаже учреждения загорелись вещи. Спасатели эвакуировали из здания более 100 человек. К тушению привлекли 36 специалистов и 16 единиц техники, огонь удалось локализовать.