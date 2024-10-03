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Госдеп США рассказал о роли третьих стран в предложенном Украиной «плане победы»

Госдеп: предложенный Украиной «план победы» предполагает действия третьих стран
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Фото: REUTERS/Stringer
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Предложенный Украиной «план победы» предполагает действия третьих стран. Об этом 2 октября заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«План победы», который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — сказал он.

Миллер подчеркнул, что украинская сторона не раскрыла общественности детали плана, поэтому США пока воздержатся от обсуждений.

«Мы будем с ними взаимодействовать по этому поводу», — отметил официальный представитель Госдепа.

Далеко бьющие планы: какое шоу готовит Зеленский для Генассамблеи ООН
И почему Запад не отвечает взаимностью на очередные просьбы нелегитимного украинского президента

Ранее, 1 октября, агентство Associated Press также писало, что цель президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае, — убедить западных союзников принять его «план победы» — остается труднодостижимой. Издание передавало слова некоторых американских политиков, которые рассказали, что украинские законодатели месяцами пытались склонить на свою сторону чиновников, связанных с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. При этом попытки не привели к успеху.

До этого, 29 сентября, сообщалось, что Зеленского ждут серьезные проблемы, после того как страны Запада отказались поддержать его «план победы». Отмечалось, что в западных средствах массовой информации начали активно обсуждать, с каким разочарованием столкнулись лидеры европейских стран, которые изначально поддержали политику украинского лидера.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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