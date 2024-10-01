Цель президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) убедить западных союзников принять его «план победы» остается труднодостижимой. Об этом 1 октября пишет агентство Associated Press (AP).

«План победы» Зеленского подразумевает предоставление разрешения Украине на использование западного оружия вглубь России, однако в США опасаются эскалации конфликта, отмечает СМИ.

«Конечно, это не приведет к немедленному прекращению всего. Но мы хотим увидеть свет в конце туннеля», — цитирует издание слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который указал на то, что во время приема у американского лидера Джо Байдена не было сделано публичных обещаний поддержки украинской идеи.

При этом, по словам украинского чиновника, Киев ожидает, что ответ последует во время встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн 12 октября.

Также некоторые американские политики рассказали AP, что украинские законодатели месяцами пытались склонить на свою сторону чиновников, связанных с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Один из них заявил, что попытки привлечь республиканцев не привели к успеху.

При этом Украина рассматривает и Трампа, и его соперницу на выборах Камалу Харрис как потенциально проблемных кандидатов. Многие украинцы обеспокоены заявлениями Трампа о том, что конфликт может быть завершен на условиях России, а другие опасаются продолжения боевых действий из-за страха Харрис и отсутствия стратегии.

Ранее, 30 сентября, газета газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что на встречах в США Зеленский расхваливал свой «план победы» в попытке получить больше оружия и гарантий безопасности от Соединенных Штатов и их союзников. Таким образом он хотел получить рычаги влияния на РФ, однако «его самый важный союзник пожал плечами».

До этого, 29 сентября, сообщалось, что Зеленского ждут серьезные проблемы, после того как страны Запада отказались поддержать его «план победы». Отмечалось, что в западных средствах массовой информации начали активно обсуждать, с каким разочарованием столкнулись лидеры западных стран, которые изначально поддержали политику Зеленского.

27 сентября в ходе переговоров с Зеленским Трамп выразил надежду на то, что у него получится найти подходящий для всех вариант урегулирования украинского конфликта еще до его инаугурации, если он победит на выборах в ноябре. В свою очередь, Зеленский представил Трампу свой план и пригласил его приехать на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.